France - Portugal / Euro de Handball EN DIRECT : Trop d'erreurs côté français... Le Portugal fait jeu égal avec les Bleus...

On y est. L’équipe de France de handball va rentrer dans son Euro face à un adversaire qu’elle commence à connaître, le Portugal. On se souvient de la déroute salutaire des Experts en Lusitanie suivie de la réaction d’orgueil attendue quelques jours plus tard chez nous. Cette fois, il n’y aura pas de match retour, ça sera un one shot. Pas le droit à l’erreur, d’autant que derrière, il faut se farcir la Norvège chez elle. Une toute autre paire de manches. Sûrs de leur force, les Bleus savent qu’il ne peut rien leur arriver s’ils réalisent un match plein. Mais ils savent aussi qu’en face, la nation qui monte est prête à les cueillir si on lui fait trop de cadeaux. Bref, en principe on va gagner, mais attendez-vous à souffrir un peu.

>> Coup d’envoi à 18h15