Le dernier train est passé et Victor Perez n’a pas été autorisé à y monter. Lundi, le capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup Luke Donald a annoncé les six invitations pour compléter l’équipe qualifiée aux points mondiaux et européens, qui défiera les Etats-Unis du 29 septembre au 1er octobre à Rome.

Le numéro 1 français de 31 ans, auteur d’un très bon début d’année, et notamment d’une victoire au tournoi d’Abu Dhabi, a ensuite régressé, et n’est pas parvenu à convaincre Donald. Ce dernier a retenu le prometteur Suédois Ludvig Aberg (23 ans, professionnel seulement depuis juin et vainqueur dimanche de l’European Masters à Crans-Montana, en Suisse), mais aussi les Anglais Justin Rose et Tommy Fleetwood, l’Irlandais Shane Lowry, l’Autrichien Sepp Straka et le Danois Nicolai Hojgaard.

Les Etats-Unis bredouilles en Europe depuis 1993

Ce sextet accompagne les six cadors Rory McIlroy, Jon Rahm, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton et Robert MacIntyre. Tenants du titre, les Etats-Unis n’ont plus soulevé le trophée en terre européenne depuis 1993 mais ils arriveront en Italie en tant que favoris, avec trois vainqueurs de Majeurs cette année, dont la star du circuit LIV Brooks Koepka et le numéro un mondial Scottie Scheffler.

La liste du capitaine américain Zach Johnson, dévoilée en fin de semaine dernière, comprend également Wyndham Clarke (vainqueur de l’US Open 2023), Brian Harman (vainqueur du British Open 2023), Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Sam Burns, Rickie Fowler, Colin Morikawa, Jordan Spieth et Justin Thomas.