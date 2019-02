Un moment d’égarement inédit. Sergio Garcia, l’un des meilleurs golfeurs au monde, a été exclu ce week-end de l’Open d’Arabie saoudite avant le dernier tour, une décision rarissime mais assez logique : l’Espagnol, frustré, s’est défoulé en labourant plusieurs green, un crime de lèse-majesté.

Samedi matin, après avoir pourtant passé le cut à cet Open d’ Arabie saoudite, Sergio Garcia débute mal sa journée. Les putt ne tombent pas sur le Royal Greens Golf Club, son swing lui joue des tours, la frustration augmente graduellement.

Just been out to sixth green @RoyalGreens_KSA and this was the only sign of damage on an otherwise pristine green. This probably did look quite nasty immediately after Sergio Garcia apparently left this divot mark yesterday @ScotsmanSport @edinburghsport pic.twitter.com/1aYFHCwIWx