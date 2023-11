Strasbourg – OM EN DIRECT : Le pied soyeux de Clauss remet Marseille sur les rails... Suivez le match avec nous

09h00 : Salut les fans des matchs qui sentent la peur

Strasbourg aurait sans doute pu s’abstenir de chambrer Metz après sa victoire en Lorraine le 24 septembre (0-1). L'équipe de Patrick Vieira n’a plus gagné depuis deux mois et pointe à une inquiétante 15e place avant le début de cette 13e journée de Ligue 1, juste devant la zone rouge. La plus-value du nouveau propriétaire américain BlueCo tarde à se manifester et la Meinau s’impatiente. En face, l’Olympique de Marseille compte tout juste un point de plus et reste sur deux défaites et un nul depuis sa dernière victoire en championnat, le 8 octobre face au Havre (3-0).

>> Parce qu’il va bien falloir que l’une de ses équipes décolle un jour, on se retrouve aux alentours de 20h30