Présentation de Gattuso à l’OM EN DIRECT : « J'arrive dans une ambiance chaude mais je n'ai pas peur »... Suivez la conférence de presse avec nous…

17h11 : Sur son plan de jeu :

« Une grande différence entre le gattuso joueur et l'entraineur, gattuso joueur je ne suis pas sûr qu'il jouerait s'il était dans mon équipe. Vision différente, j'aime jouer d’en bas, avec le contrôle du ballon. Je veux une équipe compacte, qui a envie de s’entrainer, de mouiller le maillot, le Vél a besoin de ca. Je veux que tout soit compact, qu’on joue comme équipe, quand on rate une passe on court après le ballon, un foot offensif, commander les matchs, etre dans la partie adverse. C’est ce que j’aimerais ».