OL - PSG EN DIRECT : Le virage nord du Parc OL réclame la tête de Laurent Blanc… Dembélé trouve la transversale (0-4)...

20e : Buuuuuuuuut d’Hakimi !!!!!!!

OK, on est parti sur une grosse tartasse ! Ça vient d’un super taf de Dembélé sur le côté droit. Centre hypra dangereux très mal négocié par Lopes, qui est ensuite gêné par un Mata pas top non plus sur le coup. Hakimi se saisit tranquillement du ballon et double la mise dans le but vide.