Clermont - OL EN DIRECT : Ça s'emballe, Lacazette ouvre le score mais Clermont recolle dans la foulée!.. Suivez la rencontre avec nous

39e : Ah bah voilà suffisait de dire ça, évidemment. Course intéressante cette fois du Suédois dans la profondeur, il arrive à déclencher malgré la pression et Seidu et obligé Diaw à un arrêt pas si facile.

37e : Match intéressant de Sarr pour l'instant (non je déconne on le voit absolument pas sauf quand il est hors-jeu de position parce qu'il arrive pas à suivre les mouvements de Cherki et Lacaz)

35e : « L'Olympique Lyonnais s'indigne » : « L'Olympique Lyonnais s'indigne »

33e : RASHANIIII c'est pas possible de pas me cadrer ça ?ù!! Tout seul au point de péno sur un petit centre en cloche, y'avait plus qu'à la déposer du côté où elle venait Lopes était planté sur ses appuis... A côté.

31e : Ogier vs Lacazette acte 2 ! Cette fois le défenseur clermontois sort un tacle magnifique pour contrer la frappe du Lyonnais qui partait trèèèèès bien. Ca fait deux fois qu'il est contré comme ça au dernier moment...

29e : Jaune pour Ogier pour un gros coup de cisaille sur Lacaz'. Mérité.

27e : Hop hop hop Lopes qui tente un crochet sur Kyei et qui se fait contrer, heureusement pour lui le ballon part assez loin vers la ligne de touche et l'attaquant clermontois se retrouve trop excentré pour conclure.

25e : C'EST TRANSFORME PAR KYEI ! Contre-pied parfait sur Toto Lopes, rien à dire.

24e : Mais non le péno pour Clermont sur le coup d'envoi c'est pas possible ?! Faute idiote de Lukeba à la limite de la surface alors que Khaoui allait vers la ligne de touche en plus.

23e : LE BUT DE LACAZETTE ! Finition clinique du général dans la surface, petit contrôle et frappe croisée là où Diaw l'attendait pas. Imparable.

21e : Khaoui qui répond dans la foulée ! Rashani qui déborde côté gauche et la met en retrait, Khaoui tente de reprendre du droit mais sur son mauvais pied c'est compliqué et ça manque de puissance.

20e : L'OCCASE XXL POUR LACAZETTE sur une relance ratée de Diaw mais Gastien revient comme une balle pour contrer le capitaine lyonnais in extremis. C'était chauuuud.

18e : Ah cette frappe était un peu mieux sentie de la part de Cherki mais trop croisée, ça part à droite du but de Diaw.

16e : Raaaah Cherki c'est gâché çaaaaaa. Bonne récup' à 30 mètres des buts clermontois mais le meneur de jeu lyonnais envoie une frappe sans conviction dans le défenseur en face de lui plutôt que de chercher Lacaz' qui était parti à droite.

13e : Concours de celui qui proposera la solution la plus pourrie sur les côtés entre Malo Gusto et Tagliafico. Léger avantage pour l'Argentin mais c'est serré les deux joueurs se donnent du mal.

11e : Les Lyonnais en train de prendre le dessus petit à petit. Dans la maîtrise du ballon ils sont supérieurs mais bon on peut pas dire que ce soit folichon non plus pour le moment.

9e : La première frappe du match est pour Tagliafico, sans trop y croire parce que tout le monde s'attendait à ce que l'arbitre siffle faute sur Cherki. Mais non.

7e : On arrive pas trop à toucher Cherki en revanche pour l'instant côté OL. Ce qui pose un peu petit problème dans la construction.

5e : Beaucoup de rythme en ce début de match, entre l'OL qui tente de poser sa patte et les Clermontois qui ne se posent pas de question dès qu'ils récupèrent le ballon. Pas de round d'observation comme dirait Jean-Michel Cliché.

3e : Toujours un plaisir de voir ce stade Gabriel Montpied, avec vue dégagée sur le parking dans l'angle du terrain. Ca me rappelle mes grandes soirées à Francis Le Basser tiens.

1ère : GOOOOO c'est parti pour ce match !

12h59 : Mon chef étant lyonnais, je me dois contractuellement de vous montrer ces images de JMA en tribunes. : Mon chef étant lyonnais, je me dois contractuellement de vous montrer ces images de JMA en tribunes.

🗣️ @NivetBenjamin : "Quand tu es de l'extérieur, l'@OL c'est @JM_Aulas !"



12h58 : Allez, les poignées de main entre les capitaines et l'arbitre de ce match, Ruddy Buquet. On va pouvoir y aller.

12h56 : L'OL est invaincu à l'extérieur depuis la mi-février, mine de rien. Les joueurs de Lolo White sont en train de grignoter pour accrocher l'Europe, ce sera juste mais ça ne semble plus aussi injouable qu'il y a quelques semaines. Les Lyonnais sont pour l'instant 7e à 3 points de la 5e place.

12h53 : Et côté clermontois, du classique par rapport aux dernières semaines. Le trio Khaoui-Rashani-Kyei devant pour animer les débats. : Et côté clermontois, du classique par rapport aux dernières semaines. Le trio Khaoui-Rashani-Kyei devant pour animer les débats.

12h51 : Un coup d'oeil sur les compos. On commence par l'OL et une petite surprise, avec la présence de Sarr en attaque, pour remplacer Barcola. : Un coup d'oeil sur les compos. On commence par l'OL et une petite surprise, avec la présence de Sarr en attaque, pour remplacer Barcola.

12h49 : JMA est là ! Le tout nouveau ex-président de l'OL est en tribunes, à côté de Bernard Lacombe. hier il a assisté à la victoire de l'équipe féminine en Coupe de France face au PSG, et il en a profité d'ailleurs pour s'exprimer pour la première fois depuis son départ. : JMA est là ! Le tout nouveau ex-président de l'OL est en tribunes, à côté de Bernard Lacombe. hier il a assisté à la victoire de l'équipe féminine en Coupe de France face au PSG, et il en a profité d'ailleurs pour s'exprimer pour la première fois depuis son départ.

Sport OL : « Je vais me retirer avec le cœur lourd », réagit (enfin) Jean-Michel Aulas



12h47 : Match intéressant entre une équipe qui tente une remontée désespérée vers les places européennes et une autre qui joue très bien au foot et a assuré son maintien il y a un moment déjà. On ne devrait pas s'ennuyer !

12h45 : SALUT TOUT LE MONDE ! On vous prend comme ça à froid en sortie de poulet-frites pour suivre ce Clermont-OL. Mais ça vaut le coup, si si.