OL - Montpellier EN DIRECT : Lyon est de retour grâce à un incroyable triplé de Lacazette… C’est quoi ce match (4-4) ?!?!?…

09h00 : Hello les Minutos !

Et hop, notre chère Ligue 1 continue de préserver du suspense de partout comme on l’aime en ce long week-end de mai. Le RC Lens a repris l’avantage sur l’OM (2-1) dans la course à la qualif directe en Ligue des champions, et même la Ligue Europa Conférence se révèle être une bataille intéressante entre le Losc (5e), le Stade Rennais (6e) et l’Olympique Lyonnais (7e). Comme les deux premiers se sont inclinés samedi à Reims (1-0) et à Nice (2-1), l'OL pourrait en profiter pour se replacer totalement pour la C4 ce dimanche (17h05), en cas de succès contre Montpellier. OK, ce ne serait que la Ligue Europa Conférence, mais elle serait une chance quasi inespérée pour le groupe de Laurent Blanc, qui se traînait encore à la 10e place début 2023. Il y a deux absents majeurs à Lyon, Lukeba et Tolisso (suspendus), mais le capitaine Alexandre Lacazette, toujours en lice pour finir meilleur buteur du championnat, compte bien ne pas rater cette sacrée opportunité. Côté MHSC, on n’aura malheureusement pas droit à du Téji Savanier (suspendu), mais la présence de la révélation Elye Wahi (13 buts en L1 à 20 ans) reste une belle curiosité. Allez, on se dit à tout vite pour vous faire vivre ce match depuis le Parc OL. La bise.

» Retrouvez-nous dès 16h50 pour vivre l’avant-match de cet OL-Montpellier, dont le coup d’envoi est à 17h05.