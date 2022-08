Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

44e : Après quelques minutes de flottement, les Lyonnais semblent avoir retrouvé leurs esprits. Le but est clair, ne pas paniquer, t’as un but d’avance, un public qui pousse et pas mal de talents sur la pelouse.

41e : Et ça part direct en contre avec un 1 vs 1 Hamouma-Mendes qui se termine par un tir "topé" par l'ancien de Sainté. On sent qu'il meurt d'envie de planter ce soir.

40e : Malo Gusto qui se sert de l'appel de Tetê côté droit pour entrer intérieur et allumer une minasse, belle claquette de Leroy.

38e : Désolé pour lui, mais désormais ce geste s'appelle une Antho Lopes. Incroyable... El Idrissy va bien au fait, je tiens à le préciser. La L1 reprend Lopes aussi 😂 pic.twitter.com/o2MI9srjsw — Vibrons Foot (@VibronsFoot) August 5, 2022

37e : C'était chaud encore ! Les Ajacciens ont des boulevars devant. Hamouma réclame un péno sur ce contre joué à fond les caissons mais l'arbitre ne dit rien.

35e : Grosse faute d'El Idrissy et nouveau carton jaune. J'ai peut que ça parte en sucette, les gestes sont appuyés et les esprits sont électriques. Allez messieurs, on va peut-être jouer au foot pour ce premier match de la saison. Les Chinois nous regardent tout de même !

34e : En tant qu'ancien Stéphanois, Hamouma se fait bien pourrir comme il faut par les virages lyonnais.

33e : Jaune pour Hamouma et Lacazette. Bon, je vais quand même revenir sur l'action ajaccienne. Nouri n'a pas osé reprendre de volée alors qu'il avait été parfaitement trouvé par Diallo au second poteau, dommage. Derrière, le tir de j'ai-pas-vu-qui passe à côté.

33e : Début de baston !!! L'arbitre parvient tant bien que mal à calmer tout le monde mais c'est tendu de chez tendu les enfants.

33e : Et Ajaccio qui repart déjà à l'assaut du but de Riou popopo c'est chaud !!!

31e : C'est au fond ! Mangani prend Riou à contre-pied et relance totalement cette rencontre. Et c'est Aouar qui est sorti.

29e : Reste à savoir si c'est péno ou pas car c'est à la limite de la surface quand même. Lopes est resté longtemps au chevet de sa victime, c'est à noter. Rémy Riou va entrer en jeu, on va voir qui va en faire les frais parmi les joueurs de champ.

28e : Oh l'impact.... Pauvre El Idrissy, mamma mia.

27e : Pénalty pour Ajaccio et carton rouge pour le spécialiste des sorties de fadas. Ce match est looooooooin d'être plié mesdames et mesdames !

26e : OH BORDEL LA SORTIE KAMIKAZE DE LOPES !!!!!

24e : Olé Tetê le petit pont qui régale le public. Bon c'est récupéré derrière mais ça fait toujours des petits gui-lis ce genre de geste.

22e : 21 minutes en Ligue 1, un but, une passe dé, tu-peux-pas-test-bébé.

21e : ALEXAAAAAAAAANDRE LACAZEEEEEEEEEEEEEETTE GOAL GOAL GOAL!!!!

19e : Péno pour Lyon !

18e : Le retour d'Ajaccio en Ligue 1, c'est aussi le retour de notre voyageur préféré (et de sa 106). LA LIGUE 1, ON ARRIVE !

C'est parti pour Lyon #OLACA

🏟 201e dép', première fois au Groupama Stadium

18e : Le retour d'Ajaccio en Ligue 1, c'est aussi le retour de notre voyageur préféré (et de sa 106). LA LIGUE 1, ON ARRIVE !

C'est parti pour Lyon #OLACA

🏟 201e dép', première fois au Groupama Stadium

Forza @ACAjaccio 🔴⚪ pic.twitter.com/VRJ7syRSCH — Perfettu (@LoicDrd) August 5, 2022

17e : Les Ajacciens ne se laissent pas bouffer, Diallo se projette bien, déborde et trouve Nouri au second poteau. La tête passe large au-dessus car Malo Gusto était au duel pour gêner le natif de Marseille.

14e : A noter le beau travail de l’ancien Caennais Lepenant, qui n’a pas hésité à se projeter devant la surface afin de trouver Lacazette plein axe. Derrière, c’est du Lacaz, propre, précis, Tetê n’avait plus qu’à ouvrir son pied gauche pour terminer le job. Superbe but, rien à dire.

12e : BUUUUUUUUUUUT DE TETE !!!! Avec la remise en retrait parfaite de Lacazette, histoire de bien faire les choses.

10e : Avec l'ACA en Ligue 1, c’est l’occase aussi de revoir Hamouma (et ses cheveux grisonnants et gominés), qui vient de centrer fort sans trouver d’attaquants dans la surface

8e : Le tir de Tete repoussé ! Belle combinaison lyonnaise sur ce corner joué à deux, puis à trois, avec cette remise en retrait et ce scud du Brazilou de l'OL.

7e : Première alerte avec un tir contré de Paqueta en corner. Bon retour de Diallo qui couvrait le Brésilien au départ de l'action.

4e : Première chose qu’on peut dire, c’est que les Ajacciens ont décidé de presser très haut sur le terrain. Thomas Mangani l’a dit, ils n’ont rien à perdre cette saison et il n’est pas question de se renier. Même si avec quatre descentes cette saison, ça va être tendax pour le plus petit budget de France. Enfin, de France… (Calmez-vous, j’ai droit aux vannes sur la Corse, une partie de ma famille vient de là-bas, et toc !).

2e : Ca chante fort et ça fait plaisir après une saison merdique et une ambiance hyper tendue du côté de Lyon la saison passée. Allez, on oublie tout et on repart au taquet.

1e : VAMOOOOOOOOOOS !!!

20h57 : Les joueurs arrivent ! Ah qu’elle m’avait manqué cette musique de Ligue 1. Bon, c’est pas encore la C1, mais bon sang que ça fait du bien de reprendre la saison !

20h55 : Je ne vous raconte pas... Enfin si, je vous raconte (ref de vieux) le bordel que ça a fait quand le speaker a annoncé le nom de Lacaz. Beau p'tit joueur paraît-il.

20h48 : Et voilà pour l'OL ! Sans surprise, c'était le XI attendu. Notre XI de départ pour débuter cette @Ligue1UberEats 2022-2023 face à l'AC Ajaccio ! 🦁🔴🔵#OLACA pic.twitter.com/VZFvXXfUII — Olympique Lyonnais (@OL) August 5, 2022

20h48 : Et voilà pour l'OL ! Sans surprise, c'était le XI attendu. Notre XI de départ pour débuter cette @Ligue1UberEats 2022-2023 face à l'AC Ajaccio ! 🦁🔴🔵#OLACA pic.twitter.com/VZFvXXfUII — Olympique Lyonnais (@OL) August 5, 2022

20h45 : Ah si, voilà déjà celle de l'ACA d'Olivier Pantaloni. #OLACA Découvrez le premier 11 de départ ajaccien pour débuter la saison de @Ligue1UberEats #ACorsicainLega1



20h45 : Ah si, voilà déjà celle de l'ACA d'Olivier Pantaloni. #OLACA Découvrez le premier 11 de départ ajaccien pour débuter la saison de @Ligue1UberEats #ACorsicainLega1

FORZA AIACCIU ! pic.twitter.com/crwWIBQecS — AC Ajaccio (@ACAjaccio) August 5, 2022

20h40 : C'est moi où les compos ne sont pas encore tombées ? Je ne les trouve pas sur Twitwi en tout cas...

20h35 : Grosse ambiance attendue ce soir, on parle de près de 50.000 personnes au Parc OL ce soir. Pour une première journée, en plein mois d'août, c'est pas dégueu. Après, on parle quand même des retrouvailles avec Alex Lacazette, titu et capitaine ce soir, et Coco Tolisso, sur le banc un peu juste physiquement. La température monte 🔥🔥🔥#OLACA pic.twitter.com/di5PzG9Y17 — Olympique Lyonnais (@OL) August 5, 2022

20h30 : Saluuuuuuuuuuuuut les chouchous !!! Alors, frais et dispo pour cette reprise de L1 ? Ici je vous préviens, on est chauds comme la chaleur calorifique, ça va barder !