Pas le temps de niaiser pour le PSG. Battus mercredi soir sur leur pelouse contre City, les Parisiens enchaînent sans plus attendre avec un nouveau match à enjeu ce samedi. Tandis que le leader lillois reçoit Nice ce soir (21h), les hommes de Mauricio Pochettino n’ont d’autres choix que de faire rentrer du point (trois, de préférence) sous peine de dire définitivement adieu aux rêves de titre cette saison. Problème, les Parisiens ont une fâcheuse tendance à se rétamer à la maison et quand on voit l’adversaire qui arrive cet aprem, il y a de quoi se faire des cheveux blancs pour les Rouge et Bleu. Totalement libérés en cette fin de saison, les Lensois, 5e de Ligue 1, ne vont pas venir à Paris sans ambition.

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 16h30, juste le temps pour moi d’arriver au Parc.