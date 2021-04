Lille a gagné vendredi, le PSG a gagné samedi... et Monaco a gagné dimanche. Les trois adversaires de l'OL dans la course au titre / à la Ligue des champions l'ont emporté lors de cette 32e journée. Pas le choix donc ce soir pour les Lyonnais s'ils veulent rester dans la course. D'autant moins à la maison contre Angers, un match qui fait partie des immanquables quand on a des ambitions au classement. Les Lyonnais, à la ramasse contre le PSG, poussifs à Lens et laborieux en Coupe face au Red Star, vont quand même devoir montrer autre chose que lors de leurs dernières sorties pour s'en sortir. Les attaquants commencent à tirer la langue, et Garcia devrait effectuer quelques changements pour redynamiser son équipe.

>> Rendez-vous vers 20h30 pour suivre le dernier match de cette prolifique journée ensemble...