PSG-Nice EN DIRECT: Les Parisiens se rodent sans Neymar ni Di Maria... Suivez le match avec nous

16h42: Ah, Pochettino au micro de Canal >> «On ne va pas changer de tactique, on garde notre idée. On a des absents, mais on veut garder les mêmes principes de jeu. C'est l'animation qui est importante, quels que soient les joueurs qui sont là. Mbappé? Non pas plus de responsabilité qu'avant, ça repose toujours sur l'équipe. Tout le monde doit montrer plus de choses.»