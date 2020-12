Multiplex EN DIRECT : Le retourné fabuleux de Delort, Payet rate le penalty de l'espoir

Saluuuuuuuut les loubards ! Bienvenue pour ce tout tout dernier live de l’année 2020. Après avoir expédié les matchs de seconde zone à 19h, la Ligue 1 nous offre le combat des chefs ce soir avec tous les cadors de notre championnat. D’ici deux petites heures, on connaîtra le nom du champion d’automne qui passera les fêtes sur le trône de France. Ça se joue entre trois équipes : le PSG, qui reçoit Strasbourg au Parc des Princes, l’OL, qui accueille le FC Nantes, et le Losc, en déplacement du côté de la Mosson. Sur le papier, on dirait avantage Lyon ou Paris au vu de leurs adversaires respectifs. Ca sera plus coton pour les Nordistes, en visite chez l’une des belles surprises de la saison.

>> Rendez-vous à 21h pétante pour les coups d’envoi.