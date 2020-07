Salut les vacanciers (les autres aussi sont les bienvenus, hein) ! Bon hé bien nous y voilà, le premier match officiel du monde d’après sur le sol français. Très étrange comme sensation d’assister à une finale de Coupe de France en guise de reprise de saison. Bref, on prend. ON PREND TOUT ! PSG-Sainté, donc, dans un stade de France plus que clairsemé puisque moins de 5.000 spectateurs assisteront à ce match depuis l’enceinte dyonisienne, les ultras stéphanois ayant boycotté le déplacement. Pas de Collectif Ultras Paris non plus d'ailleurs. Autant vous dire qu’en termes d’ambiance on peut se la coller derrière l’oreille… Espérons que les joueurs nous enflamment tout ça sur la pelouse. Vu la dalle qu’ils doivent avoir, on ne se fait pas trop de souci là-dessus.

>> Rendez-vous à 20h15 pour lancer cette finale.