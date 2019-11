France-Moldavie EN DIRECT: L'artillerie lourde devant pour aller chercher la première place... Suivez le match avec nous dès 20h30

L'objectif a été manqué le mois dernier, au Stade de France, contre la Turquie. On ne voit pas comment il pourrait échapper à l'équipe de France cette fois. Les Bleus, toujours à la maison, ont tout pour battre la faible Moldavie et valider pour de bon leur qualification pour l'Euro 2020. Peut-être qu'ils n'en auront même pas besoin, d'ailleurs, si l'Islande ne gagne pas en Turquie un peu plus tôt. Ils seraient alors qualifiés avant de jouer, mais ça ne change pas grand-chose, car tout autre résultat qu'une victoire ferait vraiment tâche. Avec a priori le quatuor Mbappé-Griezmann-Coman-Giroud aligné en attaque, on espère même un peu plus qu'un simple succès.

>> On se donne rendez-vous vers 20h30 pour suivre cet avant-dernier match de qualif' ensemble...