Les Marseillais n’ont pas réalisé un début de parcours parfait en Ligue Europa cette saison et, après avoir perdu à domicile contre Francfort puis fait match nul à Limassol, les hommes de Rudi Garcia auraient la bonne idée de gagner ce soir pour se relancer définitivement dans le groupe H. A cause du huis clos au Vélodrome lors de la première journée contre les Allemands, les Olympiens vont enfin retrouver leur public et une ambiance un peu moins flippante. C’est loin d’être un détail anodin, surtout quand on joue dans un stade comme le Vél. Malgré ça, la tâche ne va pas être simple face à une Lazio également en quête de points.

>> On se donne rendez-vous sur les coups de 20h30 pour jeter un œil aux compos. A toute !