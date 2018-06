VIDEO. Olive et Tom: Le but absolument dingue de la Serbie face à la Bolivie

Le défenseur serbe Ivanovic — AFP

Visiblement, la Serbie est prête pour le Mondial. Dans la poule du Brésil, de la Suisse et du Costa-Rica, l'équipe serbe a de quoi créer la surprise, surtout si elle joue aussi bien au football que lors de son dernier match amical, remporté 4-0 face à la Bolivie. Ok, la Bolivie n'est pas un foudre de guerre et comme vous allez le voir sur l'action qui suit, on ne peut pas dire que sa défense soit parfaite. Mais quand même, ce but serbe, on est pas tout à fait prêt de l'oublier.

ptdr ce but invraisemblable de la Serbie pic.twitter.com/IEfBQlnDdh — Paic (@paicmhsc) June 9, 2018

Au jeu du «le ballon ne touche pas le sol», les Serbes sont déjà champions du monde. Et c'est Branislav Ivanovic qui envoie cette praline sous la barre. Respect.