Se queda ou pas ? Connaissant le loustic, qui prend quand même rarement la parole pour rien dire, on a du mal à s'imaginer que cette conférence de presse annoncé à midi pour 13h soit pour parler vacances et club med. L'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a un truc à dire à la presse, mais personne ne sait encore quoi: une prolongation de contrat ? un départ ? La deuxième option semble la plus probable. Mais pour aller où ? Pour faire quoi ? Tant de questions dont on espère avoir des réponses après sa conférence de presse. Pour tout ça, on va vous liver cette conf, parce qu'on se dit qu'on va peut-être vivre un moment d'histoire. Ou pas.

>> On se retrouve juste avant 13h pour vivre ça...