Coupe du monde 2018: On connait l'hymne officiel de la compétition

Nicky Jam, l'interprète du son officiel de la Coupe du monde. — smart/sonymusic

Préparez vos oreilles les petits loups, le son de la Coupe du monde 2018 est sorti. Et le voilà sous vos yeux ébahis :

On vous laisse apprécier (ou pas) ce petit son de Nicky Jam, en featuring avec Will Smith et Era Istrefi. De toute façon, vous allez l'entendre durant tout l’été, donc autant l’apprécier. En tout cas, nous à la rédaction, on le préfère au We are one de Pitbull en 2014, c’est déjà ça. Bon, c’est bien sympa tout ça, mais vivement qu’elle commence cette Coupe du monde.