16h15: Saluuuuuuuuuuuuut la famille, on est dans la place ! Vous allez bien ? Je l'espère car on va passer près de deux heures ensemble et ça serait bien qu'on se fasse ça dans la bonne humeur. Les Lyonnais reçoivent Amiens pour le compte de la 33e journée de L1 et l'objectif est clair: gagner pour conforter la place de dauphin du PSG gagnée la semaine passée au détrimebnt de l'OM.