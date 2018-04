EN DIRECT. Ligue des champions: Pluie de buts à Anfield entre Klopp et Guardiola? La Roma cherche l'exploit au Camp Nou...

C’est ça qui est bien avec la Ligue des champions au printemps : on est à peine remis d’une merveille, ce retourné d'alien de CR7 à Turin, qu’une autre peut nous tomber dessus dès le lendemain. On se doute que Messi va être remonté comme une pendule au Camp Nou après avoir vu le but de son meilleur ennemi, mais on a très envie de croire à une orgie de spectacle dans la confrontation anglo-anglaise du jour, un Liverpool-City de toute beauté qui s’était terminé sur un 4-3 en janvier. On prend le même score, et même plus, si possible.