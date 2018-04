Strasbourg recevait Metz dimanche après-midi au stade de la Meinau pour la 31e journée de Ligue 1.

Les deux équipes se sont quittés dos à dos (2-2) dans ce derby de l'Est.

Premier avril oblige, les supporters alsaciens ont cru à une mauvaise blague. Parce que lors du nul entre le Racing et Metz dimanche au stade de la Meinau de Strasbourg (2-2), le penalty sifflé par l’arbitre en faveur des Messins n’a guère fait sourire les Alsaciens.

On joue la 22e minute de jeu, il y a du monde dans la surface strasbourgeoise autour du ballon que les Alsaciens peinent à dégager. L’arbitre siffle et montre le point de penalty, estimant que Bakary Koné a touché le ballon de la main. Sauf que la main qui touche le ballon est celle du Lorrain Moussa Niakhaté. Dans le doute, l’arbitre demande au joueur… Quand sur les réseaux sociaux, on demandait l’arbitrage vidéo.

Deux minutes plus tard, Emmanuel Rivière transforme le penalty d’une frappe forte en lucarne.

Les buteurs au rendez-vous

La partie avait pourtant bien commencé pour Strasbourg. Après quelques minutes d’observation, c’est bien le Racing qui a ouvert la marque à la 17e minute par l’intermédiaire de son attaquant Stéphane Bahoken. Lui qui marquait contre les « gros » du championnat (deux fois contre le PSG, contre Monaco) a inscrit son sixième but contre la lanterne rouge devenant à cette occasion le meilleur buteur de son équipe.

Mais pour les Strasbourgeois, cela est bien anecdotique. Parce qu’après l’ouverture du score, les Alsaciens se sont fait renversés par les Lorrains. Grâce à ce fameux penalty d’abord, puis dans le jeu par Nolan Roux. Tout juste à la reprise de la seconde mi-temps, Strasbourg est cueilli à froid : seul au second poteau, le meilleur buteur messin trouve les filets pour marquer le second but grenat.

Un derby tendu

Il aura fallu attendre la 80e et une frappe surpuissante d’Ernest Seka pour voir Strasbourg revenir dans la partie, émaillée de grosses tensions sur le terrain jusque sur le banc de touche.

A l’image de ces quelques secondes de débordements, la fin de la rencontre sur le terrain fut folle. Strasbourg, poussé par son superbe public, a poussé fort pour mettre le but du KO. C’était sans compter sur un Kawashima impérial dans sa surface. Oukidja, côté Racing, a lui aussi été précieux pour permettre aux siens d'emporter le point du nul, faute de mieux.

