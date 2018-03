VIDEO. Mexique: Wow! 10/10 au patatomètre pour cette frappe en lucarne d'André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac score encore au Mexique — Capture d'écran

Bon, ok, le gardien est pas exactement ce qu'on qualifiera d'immense sur ce coup-là. Mais ne boudons pas notre plaisir et ne privons surtout pas André-Pierre Gignac d'une petite heure de gloire. L'ancien buteur de l'OM a scoré avec son club de Monterrey, et pas de n'import quelle façon: passements de jambes, crochet et frappe de 30 mètres en pleine lucarne. Le placement du gardien est effectivement douteux mais ça fait quand même une belle patate en lucarne.

🔥🔥🔥 Passement de jambes et pétard : le nouveau GOLAZO de Gignac qui offre la victoire aux Tigres (1-0) #LigaMX pic.twitter.com/1UdYbKQLoX — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 11, 2018

Ce but, inscrit dès la 3e minute, a permis à son club de s'imposer face à Monarcas Moralia (2-1).