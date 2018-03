Bon, puisque c'est terminé pour le PSG en Ligue des champions, tous nos espoirs de rêves européens descendent d'un cran et se situent désormais au niveau de la Ligue Europa. Et ça commence avec l'Olympique Lyonnais, qui se déplacent sur le terrain du CSKA Moscou, dans un froid glacial qui nous rappellerait ce quon a vécu il n'y pas si longtemps que ça en France. Les hommes de Bruno Génésio vont affronter une équipe du CSKA 5e de son championnat. On a donc envie de dire que, sur le papier, c'est carrément jouable. Mais bon, vu la forme des Lyonnais ces derniers temps, on va tabler sur de la mesure et de la prudence.

>> On se retrouve vers 18h30 pour lancer cette soirée européenne tous ensemble.