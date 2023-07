GP F1 d'Autriche : Revivez la nouvelle démonstration de Verstappen avec nous

10h20 : Hello la grande famille des minutos et des minutas !

Une grosse journée de lives comme on les aime aujourd’hui avec le vélo, la F1 et les Espoirs au foot ce soir. On commencera par la 2e étape du tour, mais c’est bien le Grand Prix d’Autriche qui livera son verdict le premier. Les mauvaises langues diront qu’on le connaît à l’avance, avec Verstappen devant et les autres loin derrières, mais l’espoir fait vivre et la course sprint de samedi a montré que les Red Bull pouvaient au moins se faire des frayeurs entre elles, ce qui est un point de départ. Et puis le mini-renouveau de Ferrari laisse penser que le champion du monde néerlandais ne gagnera pas avec 30 secondes d’avance. Souhaitons-le au moins pour le suspense. Rendez vous à 15h.