Tour de France EN DIRECT : Bonne opération pour le maillot à pois de Ciccone, Thibaut Pinot revient sur la tête... Suivez la 20e étape avec nous

62 km : Jonction ! 10 hommes sont en tête maintenant, et Pinot peut compter sur un coéquipier

63 km : Madouas se bat pour revenir lui aussi, avec Uran et Vermaerke dans sa roue

66 km : On arrive à la mi-course, 41 km/h de moyenne depuis le départ

68 km : Ciccone prend 5 points de plus au sommet, ça sent très bon pour le maillot à pois

71 km : Le groupe de tête compte 30 secondes d'avance sur le contre avec Pinot et une minute sur le groupe maillot jaune

71 km : Le groupe de tête compte 30 secondes d'avance sur le contre avec Pinot et une minute sur le groupe maillot jaune

77 km : L'Italien passe en tête du Col de la Croix des Moinats ! 16 points d'avance sur Gall et 17 sur Vingegaard pour le maillot à pois

77 km : L'Italien passe en tête du Col de la Croix des Moinats ! 16 points d'avance sur Gall et 17 sur Vingegaard pour le maillot à pois

77 km : On approche du sommet, Skjelmose s'apprête à libérer le fauve Ciccone

78 km : 40 secondes d'écart entre la tête et les favoris

78 km : 40 secondes d'écart entre la tête et les favoris