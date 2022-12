Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Messi poursuit son chemin de roi, J-1 avant la demi-finale des Bleus... Suivez la journée de mardi avec nous...

08h00 : Bonjour la Minuterie !

Ca y est, on se rapproche de la fin. Plus que quatre matchs avant la fin de cette Coupe du monde au Qatar. On va d'autant plus en profiter que, aujourd'hui, on va vivre la première demi-finale entre la Croatie et l'Argentine. Alors qui des deux maîtres à jouer, entre Modric et Messi, va gagner sa place pour la finale ? Réponse ce soir. En attendant cette rencontre, on va aussi beaucoup vous parler du match des Bleus, demain contre le Maroc. On vous livera les conférences de presse de Walid Regragui et Didier Deschamps et on vous racontera tout ce qu'il se passe sur la planète Mondial.

>> Pour suivre l’actu de cette Coupe du monde minute par minute, ou presque, vous êtes à la bonne adresse…