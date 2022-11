Etats-Unis - pays de Galles EN DIRECT : Le petit Gareth Bale est demandé à l'accueil... Les Américains contrôlent...

10h00 : Et un choc quasi générationnel en « prime time » ce lundi !

Hello les 20 Minutos !!!! Si on risque de se régaler devant nos trois rencontres de Coupe du monde du jour, on aurait presque un petit faible pour cet Etats-Unis - pays de Galles qui s’annonce vraiment fun. Ce qui sera déjà sympa à voir, c’est comment la sélection américaine, non qualifiée à la surprise générale pour la précédente édition en Russie, s’est renouvelée. Et ce avec des jeunes talents qui brillent régulièrement en Europe, comme Weston McKennie (24 ans) avec la Juventus, Christian Pulisic (24 ans) avec Chelsea, ou encore Yunus Musah (19 ans) avec Valence. En face, on ne s’embarrasse pas avec le poids des ans. Les Gallois afficheront ainsi dans leur colonne vertébrale le Niçois Aaron Ramsey (31 ans) et surtout l’ex-Madrilène Gareth Bale (33 ans), récent champion… en MLS avec Los Angeles. Et toujours star de cette sélection, évidemment.

» Sur ce, on vous donne rendez-vous à 19h30 par ici, pour évoquer avec vous l’ambiance et les compos. Le coup d’envoi est pour 20 heures.