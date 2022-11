Liste de Deschamps : 25 joueurs dont Giroud, Varane, Kimpembe et quelques surprises… Découvrez les Bleus qui iront au Qatar

Actualiser

20h45 : Je vais vous laisser là ! Merci à tous d'avoir suivi ce live, je vous laisse entre les mains expertes d'Aymeric pour la suite. On se retrouve ce week-end pour les derniers matchs de Ligue 1 avant le grand départ au Qatar ! La bise

20h41 : Rapidement, les enseignements Pas de Maignan en doublure de Lloris, trop juste. Mandanda rappelé pour la vie de groupe. Pas de Clauss, on est partis pour une défense à 4. Varane et Kimpembe bénéficient de leur vécu pour être là, parce que ça déroge un peu à ce qu'avait dit Deschamps auparavant sur les blessés. On a un joli milieu de bûcherons (pour créer des choses on verra plus tard) La ligne d'attaque est majestueuse (mais est-ce que ça suffira ?)

20h40 : Terminado pour DD ! Le sélectionneur va maintenant aller en conférence de presse, où il va répondre plus en longueur aux questions des journalistes. Dont notre Aymeric national. Il va vous faire des papiers aux petits oignons pour la soirée, soyez-en sûrs.

20h37 : La dernière compétition pour DD le sélectionneur ? Je suis focalisé uniquement sur la compétition. Je suis lié à des résultats, mais l'avenir n'est pas une préocupaptioin, j'ai une liberté totale. On a l'occasion de performer quatre ans après un titre mondial, je suis juste à fond là dedans. »

20h35 : Ohh, l'image de Tchouaméni qui découvre son nom. Et qui est en duplex. Alors Aurélien, heureux ? « Oui évidemment content, c'est un honneur de représenter le peuple français. [Jouer une Coupe du monde], c'était un rêve. » : Ohh, l'image de Tchouaméni qui découvre son nom. Et qui est en duplex. Alors Aurélien, heureux ? « Oui évidemment content, c'est un honneur de représenter le peuple français. [Jouer une Coupe du monde], c'était un rêve. » Un mot de DD sur lui > « Il fait partie de cette jeune génération avec beaucoup de talent. Ne fais pas semblant d'avoir été surpris d'avoir été sélectionné, je ne te croirais pas. » Haha quel taquin ce DD.

20h33 : Sur les conditions « inhumaines » dans lesquelles s'est préparée la compétition au Qatar « Participer ça ne signifie pas cautionner, nous sommes des hôtes dans un pays organisateur, c'est une décision qui a été prise il y a 10 ans; La FFF a fait les démarches nécessaires, nous nous continuerons à notre niveau à être attentif à ce qu'il se passe. Chacun a la liberté de s'exprimer. Il ne faut pas donner au sportif des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas. Les joueurs pourront dire ce qu'ils veulent dire, mais ce sont des acteurs de cette Coupe du monde. »

20h30 : Sur les objectifs des Bleus « Il y a des étapes à franchir. On connait nos trois premiers adversaires, le premier objectif est de faire en sorte de pouvoir entrer dans la 2e compétition, à élimination directe. On va tout faire (pour garder notre titre). Gagner au très haut niveau, c'est difficile, se maintenir ça l'est encore plus. »

20h30 : Sur Giroud « Il connaît ma position, on a eu dees échanges quand il est venu, la situation a évolué, je considère que c'est meiux pour l'équipe de France qu'il soit avec nous. »

20h28 : Sur les blessés Varane? « Il sera apte pour le premier match si tout va bien. » Benzema? « Il a joué énormément à une période, peut être trop. Quelques petites blessures mais il sait que la Coupe du monde est un moment important pour lui, il a choisi de ne pas prendre de risque. Oui, il va tout faire pour être prêt le 22 novembre » (premier match.

20h26 : VOILA LA LISTE Gardiens: Aréola, Lloris, Mandanda Défenseurs: Théo et Lucas Hernandez, Kimpembe, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane Milieux : Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Veretout Attaquants: Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku

20h25 : Il en prend 25 joueurs !

20h25 : C'EST PARTI POUR LA LISTE !!!

20h24 : AAAAAH, on se rapproche ! On passe à un sujet sur la Coupe du monde et son organisation particulière, les polémiques, les favoris, etc. On appelle ça un bon sujet de cadrage.

20h22 : On est obligé de faire au sujet au JT pour montrer que les compléments alimentaires c'est pas bon pour la santé ? Sérieusement ? Y'en a qui ont des listes de joueurs à liver hein.

20h20 : On en est là. : On en est là.

20h18 : ALLEZ GILLOU FAUT NOUS RENDRE NOTRE DD LAAAAAA !! La France veut savoir.

20h16 : Pareil, si vous avez pas été la cible d'une cyberattaque, vous avez loupé quelque chose apparemment.

20h14 : Et vous, vous avez ouvert un Plan Epargne Retraite sinon ? Vous êtes tellement pas dans la hype...

20h12 : Pendant ce temps-là, mon collègue Aymeric, envoyé spécial dans la Tour TF1 pour assister à la conf de Deschamps qui suivra son annonce, découvre le confort des sièges en cuir de l'auditorium. Il y a des moments comme ça qui marquent une carrière de journaliste.

20h09 : Mais nooooon le sujet sur le prix de l'essence qui va inciter tout le monde à se ruer à nouveau sur les pompes. Pénurie annoncée dans 5, 4, 3...

20h07 : Alors comme ça le chauffage au bois aurait la cote. Etonnant non ?

20h04 : Allez hop on enchaîne, les Midterms. Les démocrates ont limité la casse, sachez-le (si c'est pas déjà le cas)

20h03 : C'était une petite question pour lancer le JT... On reverra le sélectionneur dans environ 15 minutes. Là on a passe à un sujet sur la guerre en Ukraine.

20h01 : Bouleau interroge Deschamps sur la difficulté de faire la liste. Est-ce la plus dure depuis qu'il est en poste ? « C'est pas la plus facile, mais c'est pareil pour tous mes collègues sélectionneurs. Certains joueurs sont en récupération, d'autres se sont blessés récemment, d'autres encore pourraient se blesser ce week-end. Ca compte dans la réflexion. »

20h00 : Ca commence par un petit micro-trottoir avec l'avis des gens sur la sélection. Y'en a certains qui aimeraient que Mbappé y soit, je pense qu'on peut les rassurer assez vite.

19h59 : Il est là notre DD ! Le cheveux impeccable, comme d'habitude. Un peu tendu non ?

19h58 : LE GENERIQUE DU 20H ON Y EST ! Alors qu'il est 19h58 mais bon, tant mieux on verra peut-être DD plus vite.

19h56 : Allez la météo ! Ohlala 2°C en Champagne demain matin, oubliez pas la petite laine surtout.

19h55 : Alors ça (Giroud titulaire), ça arrivera quand on apprendra que Benzema est finalement blessé plus longtemps que prévu et qu'il sera pas là pour le premier match :)

19h51 : Allez on est passé à la pub sur TF1. C'est quoi après ? Le tirage du loto ? Ca existe toujours C Canteloup ? Dites moi, parce que je regarde jamais cette chaîne à cette heure là normalement.

19h48 : Toujours aussi belle

: Toujours aussi belle



19h46 : Précision importante Didier Deschamps peut modifier sa liste jusqu’à lundi à 19h00 (heure où il devra l’envoyer à la Fifa). Il se laisse peut être le temps de voir les joueurs à Clairefontaine avant de faire un choix définitif (concernant les incertains / blessés).

19h42 : Les grandes questions du soir - Combien de joueurs DD va-t-il appeler ? On le sait pas fan des groupes élargis, il l’a suffisamment répété ces derniers mois, mais face aux incertitudes, il pourrait être tenté de prendre 25 ou 26 joueurs pour assurer le coup. - Quid des joueurs pas encore rétablis ? Kimpembe, Varane, Maignan, Koundé... Ils n’ont pas rejoué depuis leur blessure, et ce ne sera pas pour ce week-end. DD avait dit qu’il voulait des gens guéris, aptes pour le premier match de poule. A-t-il eu tous les gages dont il avait besoin les concernant ? - Qui au milieu avec Rabiot et Tchouaméni, les deux les plus expérimentés du fait des blessures de Kanté et Pogba ? Fofana a marqué des points, Gendouzi aussi. Pour le reste, Camavinga a un temps d’avance mais Veretout ou Kamara peuvent y croire. - Giroud au finish devant ? Ce n’était encore que très hypothétique il y a quelques mois, mais il semblerait que la Gire ait gagné sa place, selon Le Parisien et L’Equipe de ce matin. Hâte d’entendre quand même DD là-dessus, lui qui avait comprendre que c’était Benzema ou lui, mais pas les deux. On aime ou pas Giroud, mais le talent de ce gars pour forcer la décision en sa faveur, c’est quelque chose.

19h39 : Avec toutes les infos sorties dans la presse aujourd'hui, on a quasiment déjà la liste en fait. Mais quand même, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et puis il y a tellement d'incertitudes avec les blessés...

19h36 : Allez on va se mettre dedans les petits chats ! On est toujours sur « Demain nous appartient ». Me demandez pas l'intrigue j'y connais rien.

19h23 : Franchement, elles sont beaucoup trop longues ces dernières minutes. Hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires qui vous voudriez voir, ou le contraire. Je regarderai ça.

19h10 : Tic tac, tic tac, comme diraient les foufous du Chiringuito. On ne va pas non plus se taper « Demain nous appartient », y’a des limites, mais on a trèèèèès envie de déjà mettre TF1 pour voir notre DD national en scène. Encore un peu de patience ! En tout cas nous on reste pas loin…

Les téléphones chauffent, chauffent, à quelques heures de la divulgation de la liste ! N'écoutant que son courage, notre journaliste William P. a tenté de s'introduire dans la conversation WhatsApp du staff des Bleus pour connaître les derniers arbitrages. La suite va vous étonner.

Sport Equipe de France : On a (presque) hacké le WhatsApp de Deschamps avant l’annonce de la liste des 23



Les téléphones chauffent, chauffent, à quelques heures de la divulgation de la liste ! N'écoutant que son courage, notre journaliste William P. a tenté de s'introduire dans la conversation WhatsApp du staff des Bleus pour connaître les derniers arbitrages. La suite va vous étonner.

Sport Equipe de France : On a (presque) hacké le WhatsApp de Deschamps avant l’annonce de la liste des 23



En attendant la liste de Didier Deschamps, et on sait tous que votre esprit n'est occupé que par ça depuis le début de la matinée, on a parlé du calendrier démentiel des joueurs cette année. Blessures à répétition, préparation plus que tronquée, matchs qui perdent de l'intérêt... C'est vraiment bien naze cette orga.

Sport Coupe du monde 2022 : Préparation fantôme, peur des blessures, matchs caviardés, merci pour le calendrier pourri





Et si vous voulez en savoir plus sur l'état d'esprit de DD, figurez-vous que nos meilleurs enquêteurs ont réussi à mettre la main sur les groupes WA du sélectionneur des Bleus. Enfin presque

Sport Equipe de France : On a (presque) hacké le Whatsapp de Deschamps avant l'annonce de la liste des 23



En attendant, on vous propose de vous mettre à la place de Deschamps et de faire votre propre liste. Moins simple que ça en a l'air !

Sport Coupe du monde 2022 : Comme Didier Deschamps, sélectionnez les vingt-trois joueurs de l'équipe de France au Qatar