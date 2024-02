On vous promet une orgie de glisse et de tirs jusqu’au 18 février avec ces Mondiaux de Nove Mesto, en République tchèque. On compte aussi pas mal sur de jolies performances de nos Françaises, si brillantes depuis le début de saison, et aussi pourquoi pas de nos Français, si transparents. Tout ce beau monde sera réuni pour la première course de ces championnats, ce mercredi lors du relais mixte. Et si on commençait par un « cocorico » ?

» Parce qu’on ne rate pas des championnats du monde, qu’ils soient de biathlon, de football ou de tir aux pigeons, on se retrouve aux alentours de 17h10