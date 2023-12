Biathlon : Revivez la première victoire de Lou Jeanmonnot sur le sprint d’Ostersund...

08h00 : Bien le bonjour, ami(e)s de la glisse et du tir

Et non, l’étape d’Ostersund, la première de cette Coupe du monde de biathlon 2023-2024, n’est pas encore finie. Démarrée samedi dernier, elle ne se terminera que dimanche. Et ce vendredi, c’est le sprint féminin. La reine de la discipline la saison dernière, l’Allemande Denise Herrmann-Wick, a rangé les skis, et la lutte promet d’être âpre. Les Suédoises Hanna et Elvira Oeberg, l’Italienne Dorothea Wierer et la Française Julia Simon devraient se tirer la bourre…

Sauf que la lauréate du classement général de la dernière Coupe du monde est apparue très affectée cette semaine par les répercussions de l’affaire de la fraude à la CB. Difficile donc de savoir dans quel état sera la Savoyarde, qui doit partir en 12e position ce vendredi… Même interrogation – mais pour une autre raison – au sujet de la leader de l’équipe transalpine, Lisa Vittozzi, forfait pour le relais féminin de mercredi à cause d’un état grippal et un temps incertaine pour ce sprint.

» Parce que cette course s’annonce très ouverte, on se retrouve vers 14h30