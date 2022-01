Biathlon EN DIRECT : Emilien Jacquelin leader provisoire... QFM hors podium... Suivez le sprint avec nous

Salut les biathlix ! J’espère que vous allez bien, parce que moi oui. Comment ne pas être enthousiaste à quelques minutes de la reprise du biathlon après la trêve de fin d’année. D’autant plus qu’il faut voir où on a foutu le marque-page, au Grand-Bornand : Emilien Jacquelin nouveau dossard jaune avec deux points d’avance seulement sur un autre Français, Quentin Fillon-Maillet. Le scénario de malade et une lutte acharnée qui promet de se poursuivre dès aujourd’hui à Oberhof lors du sprint masculin. Le format ne convient pas nécessairement au leader du général, et d’ailleurs il ne convient à aucun Français puisque les Norvégiens et les Suédois sont souvent ceux qui s’illustrent sur ce format, mais la première place en Coupe du monde peut-elle sublimer nos Bleus ?

>> Rendez-vous à 11h15 pour le départ réel du live