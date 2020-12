Biathlon EN DIRECT : Ca part très bien pour Fabien Claude... Suivez le second sprint d'Hochfilzen avec nous

Salut les biathlix, la forme? On se retrouve à Hochfilzen (enfin nous on est à Paris mais on fait semblant pour avoir l'air pro) pour cette quatrième étape de la Coupe du monde de biathlon, que l'on espère aussi bonne sur le plan individuel que la précédente, surtout chez les garçons. Pour rappel, Quentin Fillon-Maillet avait fait preuve d'une grande régularité en terminant deuxième du sprint et premier de la poursuite, tandis que Fabien Claude endossait le dossard rouge de la poursuite. Emilien Jacquelin a aussi montré des signes positifs lors de cette poursuite dominée par les Français, avant de retomber dans ses travers sur le relais. Charge à lui de... rectifier le tir (vous l'avez?).

>> Départ du dossard 1 à 14h10