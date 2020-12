Biathlon EN DIRECT : Jacquelin craque complètement sur le tir debout et coule déjà la France... Suivez le relais masculin avec nous...

Salut les biathlix, j’espère que votre dimanche commence bien. Une belle journée de sport nous attend avec en ouverture ce relais masculin dont on attend beaucoup. D’une part, parce qu’il pourrait permettre à l’équipe de France de décrocher son quatrième podium de la semaine à Kontiolahti. De l’autre, parce que c’est l’occasion pour certains Français, on pense tout particulièrement à Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, de se racheter après des premières courses pour le moins décevantes. Enfin, on surveillera de près Fabien Claude dont la bonne forme a été récompensée en fin de semaine par une très belle deuxième place sur la poursuite. Il faudra que tout le monde soit au niveau pour espérer aller chercher la Norvège des frères Boe.

>> Départ du live à 12h30