Remballez votre soccer moisi, place au football, le vrai, le dur avec ce remake de la finale 2019 ! Les Chiefs apparaissent comme les favoris de cette finale et viseront un deuxième titre de suite après leur victoire face aux Eagles de Philadelphie l’année dernière. Mais méfiance, les 49ers ont montré beaucoup plus de constance cette saison que les Chiefs, dont le tight end Travis Kelce a plus fait parlé pour sa relation avec Taylor Swift que ses coups d’éclat, même s’il reste un super joueur !

» Préparez le poulet frit et les pop-corn, on se retrouve aux alentours de 00h15 pour suivre cette grande messe du sport américain ensemble