Afrique du Sud - Irlande EN DIRECT : Ca part très fort, les Springboks ouvrent le score... Suivez le match avec nous...

25e : Mes chers rugbyx, nous assistons à un combat titanesque entre les deux équipes. Mais j'ai bien peur pour les Irlandais que les Sud-Africains imposent leur rythme, leur entreprise de démolition et que l'entrée d'une 1ère ligne toute neuve en seconde période risque d'être déterminante

23e : L'AFRIQUE DU SUD BOUFFE LA FEUILLE DE MATCH alors que Salvador Allende, heu Damian, avait réussi la percée presque sous les poteaux irlandais. Et la baston dans la foulée. OUI LA BAGARRE C'EST CA QU'ON VEUT

16e : Nouvelle mêlée très propre des Springboks, suivie du lancement de De Klerk pour Arendse. L'Afrique du Sud ne trouve pas la solution et l'Irlande va même aller chercher une pénalité. Ca défend TRES TRES bien côté irlandais

14e : L'Afrique du Sud trop forte à la mêlée et se sort au pied

13e : KEENAN A 3 METRES DE L'ESSAI OOOOH ET L'EN-AVANT JUSTE APRES! IL'arrière a fait tout le couloir gauche après avoir été parfaitement lancé. L'Irlande était à CA de claquer le premier essai de la rencontre. Superbe séquence irlandaise malgré la faute

9e : Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que les Sud-Africains ont dead ça sur la mêlée. Evidemment que non

2e : Qui donc est au sol côté irlandais après cette première séquence? Il me semble que c'est van der Flier. Il se relève