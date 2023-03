Biathlon EN DIRECT : Julia Simon craque aux tirs et pointe en neuvième position, l’Italienne Dorothea Wierer est dans un grand jour…

9h55 : Coucou les bibix !

Alors, comment allez-vous vous habiller pour le jour de sacre ultime pour Julia Simon ? En vrai, il est encore trop tôt pour vous dire quand la biathlète originaire d’Albertville (Savoie) sera mathématiquement certaine de remporter son premier gros globe de cristal. Mais ce qui est certain, c’est que celui-ci lui tend plus que jamais les bras depuis l’étape de Nove Mesto (République tchèque) la semaine passée, où sa rivale suédoise Elvira Oeberg s’est classée seulement 63e au sprint avant d’être forfait pour la poursuite. Julia Simon compte à présent 158 points d’avance au général, alors que l’avant-dernière étape de Coupe du monde à Ostersund (Suède) débute ce jeudi (13h15) avec l’individuel dames. Tous les voyants sont donc au vert pour l’athlète de 26 ans, en passe de rapporter le premier gros globe de cristal au biathlon féminin tricolore depuis Sandrine Bailly en 2005. On a hâte de vivre ça avec vous dans les prochains jours. Et n’oublions pas qu’Anaïs Chevalier-Bouchet, sa sœur Chloé, mais aussi Lou Jeanmonnot pourraient avoir leur mot à dire dans la course au podium à Ostersund.

» Rejoignez-nous par ici dès 13 heures pour l’individuel dames, dont le départ est fixé à 13h15.