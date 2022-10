OL - Toulouse FC EN DIRECT : Lyon mène mais tremble... Le TFC touche du bois... Suivez le match avec nous

20h30 : Bonsoir à toutes et tous

On pourrait titrer l’affiche de ce soir « Peur sur la ville ». Lyon n’a pas d’autre choix que de gagner pour éviter une crise encore plus profonde. L’adversaire s’y prête, en tout cas sur le plan statistique : Toulouse n’a plus gagné dans la ville de Jacques Martin et Bryan Bergougnoux depuis mai 1966.