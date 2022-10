PSG - Nice EN DIRECT : Paris pour continuer sur sa lancée, le Gym pour se réveiller... Suivez le live

10h : Yo les footix ! C’est le retour du vrai football, des vraies compétitions, etc. Merci pour tout la Ligue des nations en bois, mais on est bien contents de retrouver notre bonne vieille Ligue 1 ce week-end. On se retrouve ce soir pour une belle affiche sur le papier entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, même si le Gym de Lucien Favre n’est que l’ombre de ce qu’on attendait de lui. Voyons voir si la trêve a fait du bien aux Aiglons, même si on émet quelques doutes à ce sujet : pendant la trêve, Nice aurait essayé de convaincre Pochettino de signer, ce qui en dit long sur la situation de Favre au club. Pour le PSG, c’est plus tranquille, mais pas trop non plus. Paris était leader du championnat avant le week-end mais est repassé 2e après le succès de l’OM vendredi soir. Victoire conseillée pour les hommes de Christophe Galtier avant de se déplacer à Lisbonne en Ligue des champions.>> Rendez-vous à 20h45 pour le début du live