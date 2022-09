France-Italie EN DIRECT : Les Bleus régalent de loin et prennent les devants (27-20)…

: Amis du « stepback » et du « teardrop », on va savourer chaque instant de ce live comme il se doit, on préfère vous prévenir. Car durant notre repas, samedi midi, on avoue avoir rayé dans notre agenda ce rendez-vous des quarts de finale de l’Eurobasket qui se refusait à nos Bleus. On venait officiellement de toucher le fond contre la Turquie, avec à la clé un cataclysmique 19-0 subi sans broncher. Et puis abracadabra, des lancers turcs mystérieusement lâchés en route, une claquette dunk pour l’histoire de Rudy Gobert et nous voilà finalement en place pour cette affiche France-Italie. On s’attendait clairement à trouver sur notre route le double MVP de la NBA en titre Nikola Jokic et sa sélection serbe. Mais l’Italie a créé la sensation en l’emportant (94-86), malgré l’absence de son ailier star Danilo Gallinari (Boston Celtics), gravement blessé au genou juste avant le début du tournoi. Il s’agirait d’enfin livrer 40 minutes constantes pour foncer vers les demi-finales, où on se coltinerait sans doute ce cher Luka Doncic (Slovénie-Pologne se dispute ce mercredi soir).

» Allez, rendez-vous à partir de 17 heures les 20 Minutos pour vivre ce quart de finale, avec un coup d’envoi à 17h15.