Tour de France Femmes EN DIRECT: De la poussière partout et des favorites dans le dur... Suivez la 4e étape avec nous

🏁 58 km



🇫🇷Laura Asencio and 🇫🇷@DemayCoralie are in the first white gravel road of the day! 🍇



🇫🇷Laura Asencio et 🇫🇷@DemayCoralie attaquent le premier chemin blanc du jour ! 🍇#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/DiJdQDvNub