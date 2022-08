L’OM est ce club légendaire, capable d’être en crise alors que la saison n’a pas encore repris. On l’a laissé en fête, sur la deuxième place du podium, qualifié pour la Ligue des champions. On le retrouve quasiment en miettes, son entraîneur chilien Sampaoli ayant choisi de prendre la poudre d’escampette faute de recrues valables à ses yeux. Longoria a choisi un Croate sévère pour le remplacer, Igor Tudor, et son effectif est déjà en rébellion contre ses méthodes. Mais Tudor ne se plaint pas du mercato. Il a vu débarquer le latéral droit international du RC Lens, Jonathan Clauss, le latéral gauche portugais d’Arsenal (en prêt) Nuno Tavares, le milieu international Jordan Veretout (ex AS Roma) et l’attaquant colombien de Grenade (Espagne) à Luis Suarez. En revanche, Kamara et Saliba sont partis, et ce sont deux grosses pertes. Tudor résistera-t-il à l’été ? On aura un début de réponse dès ce soir, dans un Vélodrome qu'on attend bouillant.

» Rendez-vous à 20h30 pour suivre l’avant-match