Tour de France Femmes EN DIRECT: Van Vleuten à une Super Planche du bonheur... Suivez la 8e étape avec nous

Les coureuses du en terminent aujourd'hui, mais avant de pouvoir s'autoriser un verre bien mérité, elles s'attendent à souffrir. Beaucoup. Car la 8e et dernière étape de ce Tour du renouveau propose un tracé exigeant, avec la côte d'Esmoulières pour s'échauffer (2 km plus de 8%, quand même), avant le célèbre Ballon d'Alsace et surtout, surtout, la terrible, escaladéeen mode «Super», c'est-à-dire avec le dernier raidard d'un kilomètre en gravier à se farcir. Nul doute que les écarts seront conséquents, et que la lauréate de ce Tour sera la plus forte de toutes. On met une pièce sur une victoire finale d'Annemiek Van Vleuten, vraiment impressionnante la veille.

