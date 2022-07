Japon - France EN DIRECT : Les Bleus ne sont pas dans le rythme... La balle à l'aile, la vie Lebel...

35e : MAIS OUI LE GRATTAGE DE MAUVAKA. Le Toulousain nous sort d'un moment chaud, après un mauvais jeu au pied de Jalibert, une défense gruyère sur le petit côté... On n'y est pas.

30e : On rate un nombre de plaquages, c'est incroyable. Et, ensuite, on trouve pas les bonnes combinaisons, notamment ici Maxime Lucu, qui joue au pied, mais pas à bon escient.

28e : Bonne combinaison en touche, Mauvaka se prend pour un ailier avec un petit pas de l'oie. Mais, manque de soutien et pénalité pour les Japonais.

Rien ne ressemble plus à un deuxième ligne français qu'un deuxième ligne japonais pic.twitter.com/DvcHjxM6ai

24e : Le pett coup de pression petit côté de Penaud, qui chasse Yamanaka. Et en avant ensuite de Lee, dans les 22 japonais. La bonne mêlée.

Jalibert joue au pied avec la même bonne volonté et l'application que moi à 15 ans quand on m'obligeait à faire la vaisselle.

🇯🇵 Japon 5 - 7 France 🇫🇷 Oh quelle réponse des japonais et quelle relance, conclue par un essai de Yamanaka ! Sublime ! 📺 Pour suivre la rencontre, c'est ici : https://t.co/PrkhB9JsJ6 #NeFaisonsXV #JAPFRA pic.twitter.com/s2D9fueARM

18e : Ca passe et les Japonais passent devant (8-7)

16e : On se fait peur tout seul. Très mauvais jeu au pied de Jalibert, plaquage manqué d'un défenseur français, percée merveilleuse des Brave Blossom. Jalibert couvre, mais ça sera une mêlée à 5 pour les Nippons.

14e : Les Japonais qui relancent tout. Et les Français sont pénalisés à la suite de ce cette phase.

12e : Oh la relance incroyable des Japonais de leur 50m. Et ils vont à dam

6e : Oh les deux contres des FRançais sur des jeux au pied. REPOND A CA RUDY GOBERT

4e : Oh la belle touche trouvée par Spring, après une autre pénalité.

3e : Et oui, Bamba qui met à mal les Japonais et récupère la pénalité sur la mêlée.

7h52 : Fin des hymnes, on va pouvoir envoyer la cavalerie.

7h49 : On va commencer par un gros hommage à Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais assassiné hier.

7h48 : Et allez, tout ce beau monde entre sur la pelouse. On veut vibrer messieurs. Juste pour ne pas regretter de nous être levés aussi tôt.

7h46 : Allez, on vous remet la composition de départ de ce XV de France. Avec un seul changement par rapport à la semaine dernière : Jaminet, à l'arrière, est remplacé par la pépite du Racing 92, Max Spring.

7h43 : C'est le dernier match de la saison pour nos Français. Et, après, direction le sable chaud, les cocotiers, le bout du monde. Comme tout le monde, en gros. Comment ça, non ?

7h40 : Pour rappel, la semaine dernière, après une première période compliquée, le XV de France avait bien dominé le Japon 42-23. On espère pareil score aujourd'hui.