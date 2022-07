Tour de France 2022 EN DIRECT : Six hommes en tête, dont un Français... Les pavés arrivent bientôt... Suivez la 5e étape avec nous

Yo les cyclix ! J’espère que vous êtes prêts à vivre une très belle journée de vélo, parce qu’aujourd’hui, c’est les pavés. Rien à voir avec Paris-Roubaix, puisque les secteurs empruntés seront plutôt en très bon état et que l’étape en elle-même est beaucoup plus courte (environ 150 bornes), mais c’est largement suffisant pour faire trembler les favoris du Tour de France. Tadej Pogacar n’a qu’à rester sur sa selle pour gagner le Tour. Agile sur son vélo, il est tout à fait capable de passer ce genre d’épreuve sens encombres. Un peu plus coutumier des chutes, Primoz Roglic a lui l’avantage de compter sur Wout Van Aert, grand connaisseur des lieux. Longtemps prédestiné à défendre Roglic et Vingegaard sur cette étape, le Belge va-t-il finalement chercher à consolider son maillot jaune en se battant avec Mathieu van der Poel pour la victoire d’étape ?

>> Rendez-vous à 15h pour la grande baston