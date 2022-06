Yo les Minutos ! La plus prestigieuse des compétitions, la seule qui vaille plus que feu la Coupe de la Ligue, je veux bien sûr parler de la Ligue des nations. Devinez qui sont les tenants du titre ? Eh oui, c’est bien nous, la France. Comme pour la Coupe du monde. Bref, on va pas s’étaler sur le palmarès des Bleus. Les hommes de Didier Deschamps reçoivent vendredi soir le Danemark au Stade de France dans un match où le principal enjeu sera de savoir si les autorités réussiront cette fois à resserrer leurs lignes de défense afin d’assurer la sécurité des supporters venus assister à la rencontre. Pour le reste, on n’attend rien d’autre qu’une victoire des Bleus dans cette répétition du deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde 2022. Pour envoyer un message, comme on dit dans le milieu.

>> Rendez-vous ce soir pour le live de France – Danemark