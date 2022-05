Taisez ce nom que je ne saurais entendre… Aleksander Ceferin et l’UEFA ont présenté le tout nouveau format de la Ligue des champions, qui entrera en vigueur en 2024. Trente-six clubs prendront place sur la ligne de départ – contre 32 actuellement – et la compétition démarrera par un mini-championnat où chaque équipe disputera huit matchs. Une formule qui n’a rien, mais absolument rien à voir avec la Super Ligue, assure le président de l’instance.

« Avoir plus de clubs et plus de matchs, ce n’est pas la Super Ligue, martèle le Slovène dans les colonnes de L'Equipe. La Super Ligue, c’est d’avoir toujours les mêmes clubs qui jouent entre eux. Ce sera beaucoup plus intéressant. Dans la formule actuelle, en phase de groupes, on sait quels clubs vont se qualifier après deux ou trois matchs. À partir de 2024, ce ne sera pas si facile, même pour les "grands clubs". »

« Ce n’est pas parce que quelque chose marche bien qu’il ne faut plus jamais rien changer, continue-t-il. Il faut toujours essayer d’améliorer. Il y a quatre places en plus (36 au lieu de 32). L’une d’entre elles revient à la France, ce qui est normal. Croyez-moi, ce n’est pas fait pour les grands clubs. Eux sont assurés d’être qualifiés. » Et l’UEFA est assurée de s’en mettre plein les poches, surtout.