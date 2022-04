Allez, on peut l’avouer maintenant. On s’est moqué de la Ligue Europa Conférence lors de l’annonce de sa création. Et puis paf : dès sa première édition, la C4 accueille un club français dans son dernier carré. Et comme l’OM est le dernier représentant tricolore dans une compétition continentale, autant vous dire qu’on n’a d’yeux que pour cette demi-finale aller sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. D’autant que le stade De Kuip est réputé pour être la Bombonera du pays des tulipes.

» Parce que l’on a envie de voir Payet continuer de marcher sur l’Europe (même la petite), on se retrouve dès 20h30