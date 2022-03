14h05. On commence ce live par la compo locale. Et il y a des surprises ! Gaëtan Laborde est sur le banc, tout comme Jonas Martin. Bruno Genesio a décidé de titulariser Lovro Majer et Flavien Tait et d'aligner Serhou Guirassy aux côtés de Martin Terrier. Meling reprend le couloir gauche. Et Alemdar, très bon jeudi face à Leicester, gardera les cages en l'absence de Gomis et Salin, tous les deux blessés.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.