Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre le début des phases finales de cette Ligue Europa Conférence entre l'Olympique de Marseille et le FK Qarabag. Les Azerbaidjanais ont terminé second de leur groupe de poule, derrière Bâle avec trois victoires, deux nuls et une défaite. Tandis que les Marseillais ont été reversés dans cette C4 après leur 3e place en phase de groupe de Ligue Europa.

Jorge Sampaoli devrait faire tourner son effectif alors que les matchs s’enchaînent tous les trois jours pour l’OM. Le FK Qarabag pourra compter sur ses nombreux internationaux Azeris pour jouer un mauvais tour aux Marseillais, avant de les retrouver la semaine prochaine en Azerbaïdjan.

» On se donne rendez-vous vers 20h30 pour suivre ce match européen ensemble